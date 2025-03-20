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Aksaray'da Kar Yağışı ve Tipi Trafiği Felç Etti

Aksaray'da Kar Yağışı ve Tipi Trafiği Felç Etti
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Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı ve tipi, yolları trafiğe kapattı ve yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. AFAD ve UMKE ekipleri, mahsur kalanlara yardım etmek için bölgeye yönlendirildi.

Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı ve tipi ile birlikte yollar trafiğe kapanırken, göz gözü görmeyen tipide yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Şehrin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı tipiyi de beraberinde getirdi. Kar yağışıyla birlikte yaşanan tipi nedeniyle göz gözü görmeyen yollarda trafik felç oldu. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yollarda yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Aksaray - Nevşehir, Ankara, Konya ve birçok ilçe ile köy yolları trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yolları trafiğe kapattığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara da İl Afet Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan sürücü ve yolculara kumanya dağıtımı yaparken, kar yağışı ve tipi şehir genelinde halen etkisini sürdürüyor.

Yol durumu ve çalışmalarla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Aksaray'ımızda yaşanan kar ve tipi sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Aksaray - Nevşehir, Ankara ve Akin Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Tipi çalışmalarımızı zorlaştırmakla beraber tüm ekiplerimizle birlikte işbirliği içinde vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu mücadelede il özel idaresi, AFAD, karayolları ve UMKE ekiplerimiz toplamda 160 personel 70 araçla sahada arama, kurtarma, yol açma ve sağlık çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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