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Aksaray'da Kar Yağışı Sonrası İşçi Servisi Devrildi: 15 Yaralı

Aksaray'da Kar Yağışı Sonrası İşçi Servisi Devrildi: 15 Yaralı
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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi şarampole devrilirken kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (47) idaresindeki 68 S 0752 plakalı işçi servis midibüsü kar yağışı ve yolun buzlanması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve serviste bulunan 14 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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