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Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Karayolları Kapandı

Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Karayolları Kapandı
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Aksaray'da etkili olan kar yağışı, Aksaray-Konya ve Nevşehir karayollarının trafiğe kapatılmasına neden oldu. Polis ekipleri güvenlik amacıyla araçların geçişine izin vermiyor.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yığışı Aksaray-Konya ve Nevşehir karayollarını trafiğe kapattı. Karayolunda görev alan polis ekipleri güvenlik amacıyla araçların geçişine geçici olarak izin vermiyor.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve beraberinde tipi nedeniyle Aksaray - Konya ve Nevşehir karayolları trafiğe kapatıldı. Şehir genelinde yer yer kar yağışı devam ederken, kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Karayollarına yaşanan tipi nedeniyle yollar he ne kadar açılsa da yeniden kar ile kapanırken, bazı yaşanan kazalarda trafiğin etkili olarak aksamasına neden oldu. Kısa bir süreliğine Aksaray - Adana karayolu trafiğe kapanırken, Adana yolunun açılmasının ardından Konya ve Nevşehir karayolları güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Karayollarında görev alan polis ekipleri sürücüleri hem uyarıyor hem de geçişlerine izin vermiyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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