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Aksaray'da Kar Fırtınası Kazalara Neden Oldu

Aksaray'da Kar Fırtınası Kazalara Neden Oldu
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Aksaray'da gece yarısı etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi, yollarda trafik adeta felç oldu. Yaralı veya can kaybı yaşanmazken, polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Aksaray'da gece yarısı etkisini artıran ve tüm şehri etkisi altına alan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanmalar trafiği adeta felç ederken kaza haberleri de peş peşe geldi. Aksaray - Ankara, Konya ve Nevşehir karayollarında tırlar yoldan çıktı, araç ve kamyonetler şarampole devrildi. Yaşanan kazaların çoğunluğu maddi hasarlı meydana gelirken, yaralı ve can kaybı olmaması sevindirdi. Kazaların yaşandığı karayollarında polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bir başka kazanın yaşanmaması için çalışmalar yaptı. Yoğunlukla araçlarıyla şarampole devrilen sürücüler polis ve jandarma ekiplerince otellere yerleştirilirken, şehir genelinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapalı yollarda polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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