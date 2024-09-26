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Aksaray'da Kapora Dolandırıcılığına 9 Kişilik Şebeke Operasyonu

Aksaray'da Kapora Dolandırıcılığına 9 Kişilik Şebeke Operasyonu
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Aksaray'da internetten satılık araç ilanı vererek kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Aksaray'da internetten satılık ilanı verip aracı almak isteyenlerden kapora alıp dolandıran 9 kişilik şebeke polisin operasyonuyla çökertilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da 9 kişilik bir şebeke, bir internet sitesi üzerinden satılık araç ilanı verip aracı almak isteyen müşterilerden kapora aldı. Alınan kaporaların ardından ne araca ne de araç sahibine ulaşamayan vatandaşlar durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, kapora alınarak dolandırılan 8 kişiden elde ettiği bilgilerle dolandırıcıların izini sürdü. Bir süre yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini ve adreslerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi ise serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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