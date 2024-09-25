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Aksaray'da Kapora Dolandırıcıları Operasyonda Yakalandı

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Aksaray'da internetten satılık ilanı verip kapora alarak dolandırıcılık yapan 9 kişilik bir şebeke, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şebekenin, aracı almak isteyen vatandaşlardan aldığı kaporalarla kayıplara karıştığı belirlendi.

Aksaray'da kapora dolandırıcıları operasyonla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da internetten satılık ilanı verip aracı almak isteyenlerden kapora alıp dolandıran 9 kişilik şebeke polisin operasyonuyla çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da 9 kişilik bir şebeke, bir internet sitesi üzerinden satılık araç ilanı verip aracı almak isteyen müşterilerden kapora aldı. Alınan kaporaların ardından ne araca ne de araç sahibine ulaşamayan vatandaşlar durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, kapora alınıp dolandırılan 8 kişiden elde ettiği bilgilerle dolandırıcıların izini sürdü. Bir süre yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini ve adreslerini belirleyen ekipler şahıslar üzerinde takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis operasyon için düğmeye bastı. İkametlere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Aksaray'da Kapora Dolandırıcıları Operasyonda Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Aksaray Şebeke Şebeke Polis Hukuk Suç

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