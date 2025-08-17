Aksaray'da Kamyonet Takla Attı: Sürücü ve Oğlu Yaralandı

Aksaray'da virajı alamayan kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve oğlu yaralandı.

Kaza, Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Ekrem A. (40) idaresindeki 68 AFB 599 plakalı kamyonet, sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole takla atan kamyonet hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ve oğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY