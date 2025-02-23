Aksaray'da Kamyonet Devrildi, İki Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada alev alan kamyonet hurda yığınına döndü.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden A.K. (26) yönetimindeki 41 AYH 661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ve araçtaki S.K. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, kamyonet kazadan bir süre sonra alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonet hurda yığınına döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY