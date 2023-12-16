Aksaray'da Kamyonet Alev Alev Yandı

Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmında duman çıkan kamyonet alevler içinde kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nden Laleli Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaata giden Onur T. (24) idaresindeki 06 HM 037 plakalı laminant parke yüklü kamyonetin motoru alev aldı. Araç içerisindeki dumanı fark eden sürücü, yol kenarına kamyoneti çekerek akü başlığını söktü. Alev alan araçtan uzaklaşan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki kamyonetin koltuklarını sökerek motordaki yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Tamamen söndürülen motorun bağlantıları kesilerek çekici ile otoparka götürüldü. Yangının motor ve radyatör kablolarının şase yapması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY