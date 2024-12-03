Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum! Esad'a önemli bir çağrısı var

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında karar belli oldu! İşte verilen ceza

Aksaray'da Kamyon Kazası: Sürücü Sıkıştı, Yaralı Kurtarıldı

Aksaray'da Kamyon Kazası: Sürücü Sıkıştı, Yaralı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray - Konya Karayolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan sürücü, kabin içinde sıkıştı. Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada yaralı sürücü yarım saat süren kurtarma çalışması ile hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. Kabin içinde yaşanan can pazarında yaralı sürücünün "Ayağım" feryadı yürekleri dağladı. Ayaklarından sıkışan sürücü yarım saat süren çalışmayla kurtarılırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerine Aksaray - Konya Karayolu Cezaevi Kavşağı Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine 20 H 6109 plakalı kamyon ile seyreden Hüseyin G. (43), cezaevi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet T. (60) idaresindeki 68 HZ 909 plakalı kamyonu yoğun sis nedeniyle fark etmeden arkadan çarptı. Kazada çarpan kamyonun kabini adeta hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin G. kabin içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hemen kurtarma çalışmasına başlarken, polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri kabinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kabin içinde yaptı. Ardından kurtarma çalışması başlarken, adeta can pazarının yaşandığı kabin içinde sürücünün "Ayağım" feryadı yürekleri dağladı. Sıkışan sürücü itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarılırken, sedyeyle ambulansa ve daha sonra da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Diğer kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
img

Ulaşımda yeni dönem resmen başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.