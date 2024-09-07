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Aksaray'da Kafede Kurşun Yağdıran Kadın Tutuklandı

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Aksaray'da bir kafede oturan bir adama kurşun yağdıran kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın, ilişkiye girdiği adamı takip ederek kafeye girip ateş etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da kafede oturan bir adama kurşun yağdıran kadın, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolu Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.S. (36) isimli kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla A.B. (39) isimli adamı takibe aldı. Şahsın bir kafede oturup yakınıyla çay içtiği anda kafeye giren kadın çantasından çıkardığı tabancayla onlarca kişinin içinde A.B. isimli şahsa ateş etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran adam yaralanmasına rağmen can havliyle kaçmaya çalışırken, kafede bulunan diğer müşterilerin de kimisi kaçtı kimisi de masanın altına saklandı.

Yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 7 el ateş eden kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyarak kafeden çıktı. 3 kurşun isabet eden adam çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

B.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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