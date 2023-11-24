Aksaray'da Kadına Şiddet: Eş Tarafından Bıçaklandı

AKSARAY'da Fatma G. (30), tartıştığı eşi Mustafa G. (31) tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilip, karnından ve sol kolundan bıçaklandı. Yaralı kadın beraberinde 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G.'yi çocuklarını gözü önünde darbetti. Fatma G., evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı. Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G.'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Fatma G., ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi. Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.