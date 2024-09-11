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Aksaray'da Kadın Kavga Sonrası Karayoluna Çıktı

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Aksaray'da bir şahısla kavga ettikten sonra karayoluna çıkan kadın emniyeti alarma geçirdi. Polis ekiplerine adeta ecel teri döktüren kadın bir türlü eve gitmeye ikna olmazken, yeni aldığını iddia ettiği yırtılan elbisesine ağladı. Polislerin karayolunda güvenlik önlemi aldığı olayda bir süre sonra olay yerine gelen kadının kızı da annesine vurunca, polis ekiplerinin anne ve kızıyla imtihanı daha da zor anlara neden oldu.

Aksaray'da bir şahısla kavga ettikten sonra karayoluna çıkan kadın emniyeti alarma geçirdi. Polis ekiplerine adeta ecel teri döktüren kadın bir türlü eve gitmeye ikna olmazken, yeni aldığını iddia ettiği yırtılan elbisesine ağladı. Polislerin karayolunda güvenlik önlemi aldığı olayda bir süre sonra olay yerine gelen kadının kızı da annesine vurunca, polis ekiplerinin anne ve kızıyla imtihanı daha da zor anlara neden oldu.

Olay, gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, bir kadının karayoluna atladığı ve tehlike oluşturduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok geçmeden karayoluna gelen polis ekipleri öncelikle bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kadınla görüşen polis ekipleri konunun ne olduğu çözmeye çalışırken, kadının bir erkekle tartıştığını tespit etti. Bu esnada elbisesini yeni aldığını iddia eden kadın, tartıştığı şahsın elbisesini yırttığını söyleyerek, "Elbisemi mahvetti, yeni aldım. Bin 500'e yeni aldım. Elbisem gitti. Bütün elbisem mahvoldu" diye gözyaşı döktü. Bir süre kaldırımda oturduktan sonra ayağa kalkan kadın karayolunda yürümek istedi. Buna izin vermeyen polis ekipleri kadına engel olmaya çalışırken, ekipler adeta ecel teri döktü. Herhangi bir şikayet olmaması üzerine kadını eve götürmeye çalışan polis ekiplerinin ikna çabası boşa çıkarken, zaman zaman kadın, polis ekiplerine de tepki gösterdi. Tehlike arz edecek şekilde karayolunda yürürken polis memurunun "Kaldırıma otur" demesi üzerine kadın, "Oturmuyorum ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldür lan. 6 çocuk anasıyım öldürsene" diye tepki gösterdi. Her fırsatta elbisesinin yırtıldığını söyleyen kadına polis memuru, "Senin canından önemli değil elbisen" derken bu kez kadın, "Hayır, daha borcunu ödemedim" deyip gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin kadınla imtihanı devam ederken olay yerine gelen kadının kızı gelir gelmez annesine vurunca bu kez polis ekipleri kavgayla karşı karşıya kaldı. Karayolunda saatlerce süren kavgada polis ekipleri uzun süre hem anneye hem de kıza dil dökerken, evlerine gitmesi için anne ve kız yakınlarına ait özel araca bindirildi. Burada da ön koltuğa oturan kız arka koltukta oturan annesine saldırıp birbirlerine girerken, polis ve bekçiler anne kızı güçlükle ayırabildi. Uzun uğraşlar sonucu anne özel bir otoya, kızı ise polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar aksaray 3-sayfa Güncel Kavga Polis

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