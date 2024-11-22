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Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı

Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı
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Aksaray'da evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Nargül Adak'ın kocası, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ablası tarafından evde bulunan Adak'ın cinayetinde, kocasının sürekli kavga ettiği iddia ediliyor.

Aksaray'da evde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadının, gözaltına alınan kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kılıçarslan Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gidip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş, ablası Nargül Adak'ı (44) tabancayla öldürülmüş halde kanlar içinde yerde buldu. Gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşıran kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Mahalle sakinleri ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.'nın peşine düşerken, S.A. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı S.A. Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Tahrik etti" diyerek cevap veren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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