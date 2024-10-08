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Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı ürünler satan bir iş yeri ve ikamete düzenledikleri operasyonda toplam değeri 430 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirerek bir şahsı gözaltına aldı.

Aksaray'da kaçakçılığa yönelik bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen jandarma çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir iş yeri ve bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın iş yeri ve ikametinde gümrük kaçağı çeşitli ürünler sattığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri B.Ç. isimli şahsın iş yeri ve ikametine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 430 bin lira olan 7 adet cep telefonu, 15 adet şarj cihazı ve kablosu, 14 adet güneş gözlüğü, 14 adet kadın kol çantası, 4 adet mini şarjlı süpürge, 3 adet kulaklık, 1 adet kuru sıkı tabanca, 19 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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