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Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Aksaray'da jandarma kaçakçılık ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli elektronik ürünler ve kaçak sigara ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen jandarma kaçakçılık ekipleri, kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve çok sayıda telefon aksesuarı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ekipleri Aksaray merkezde şahısların iş yeri ve ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan 12 adet cep telefonu, 62 adet elektronik sigara, 250 adet şarj cihazı, 650 adet şarj kablosu, 2 bin 245 adet telefon kılıfı, 875 adet ekran koruyucu cam, 250 adet cep telefonu kamera lensi, 11 adet kablosuz kulaklık, 2 adet akıllı saat ve 30 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken F.A. ve A.A. hakkında adli işlemler başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Jandarma aksaray

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