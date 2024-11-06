Aksaray'da Kaçakçılığa Operasyon: İki Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın iş yeri ve ikametlerinde kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler iş yeri ve ikamete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ç. (22) ve N.T. (70) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 adet gümrük kaçağı airpods, 41 adet enfie, 300 gram kaçak nargile tütünü ve 186 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY