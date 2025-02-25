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Aksaray'da Kaçakçılara Yönelik 4 Operasyon: Silah ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçakçılara Yönelik 4 Operasyon: Silah ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Aksaray'da KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar ve kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 4 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri tabanca, tüfekler ve kaçak tütün ele geçirdi.

Aksaray'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılara yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kartuş, 1 adet sigara sarma makinesi, 25 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 200 adet boş makaron ve 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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