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Aksaray'da Kaçakçılara Operasyon: 6 Gözaltı

Aksaray'da Kaçakçılara Operasyon: 6 Gözaltı
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Aksaray'da düzenlenen 5 ayrı operasyonda kaçakçılık yapan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sırasında birçok kaçak suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, birçok kaçak suç unsuruyla birlikte 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar Aksaray merkezde 5 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık yapan 6 şahsa yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. İsim ve adresleri belirlenen 6 şahsı 3 gün boyunca takip eden ekipler teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 milyon 754 bin 640 adet kaçak sigara, 33 bin 200 adet boş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 25 adet puro, 1 kilogram nargile tütünü, 25 adet kesilmiş bandrol, 8 adet sigara likidi, 12 adet elektronik sigara, 31.5 litre sahte içki, 2 adet alkol kiti ve 1 adet alkol ölçer ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, İ.İ. (23), M.K. (32), A.Y. (38), S.B. (43) ve İ.Ö. (45) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, H.K. (45) isimli şahıs hakkında da 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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