Aksaray'da Kaçakçılara Operasyon: 4 Gözaltı

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, birçok kaçak ürünle birlikte 4 şahsı yakaladı.

Operasyonlar Aksaray merkezde 4 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılara yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 litre kaçak alkol, 9 bin 160 adet dolu makaron, 390 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 kilo 800 gram gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, M.B. (30), Ü.K. (51), B.K. (58) ve N.B. (71) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY