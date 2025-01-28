Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Aksaray'da Kaçakçılara Operasyon: 3 Gözaltı

Aksaray'da Kaçakçılara Operasyon: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ve sigara ticareti yapan 3 şahıs gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, mermi ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen KOM ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın kaçak silah ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan KOM ekipleri 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 61 adet fişek, 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Avrupa'nın hasta adamı için korku git gide artıyor
img

Dev banka Türkiye'ye geliyor
img

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden olan ifadeler ortaya çıktı
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.