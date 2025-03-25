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Aksaray'da Kaçak Ürün Operasyonu: 6 Gözaltı

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Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı yüzlerce ürün ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, cep telefonlarından ruhsatsız silahlara kadar birçok kaçak malzeme bulundu.

Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kaçak ürün ele geçirirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik 17-23 Mart tarihlerinde savcılık koordinesinde 7 farklı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu, 8 adet tuşlu telefon, 28 adet farklı emtia, 11 adet akıllı saat, 583 paket sigara, 11 adet elektronik sigara, 78 kilo 775 gram nargile tütünü, 257 kilogram nargile kömürü, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 287 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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