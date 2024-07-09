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Aksaray'da Kaçak Silah Ticaretine Operasyon: 21 Tabanca Ele Geçirildi

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Aksaray'da kaçak silah ticaretine yönelik bir şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da kaçak silah ticaretine yönelik bir şahsın ikametine operasyon düzenleyen polis 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri şahsın kimliğini ve adresini belirleyerek takip başlattı. Şüpheli Ş.K. (65) üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan KOM ekipleri yeterli delillerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 21 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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