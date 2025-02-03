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Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu: 9 Gözaltı
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Aksaray'da jandarma, kaçak silah bulunduran 9 şahsı gözaltına aldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmatlar ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma, kaçak silah, tüfek ve mühimmatlarla birlikte 9 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak silah kullanımının önüne geçilmesi, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 9 ayrı şahsın kaçak silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 77 adet av tüfeği fişeği, 21 adet tabanca fişeği ve 9 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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