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Aksaray'da Kaçak Sigara ve Tütün Üretiminde Operasyon: İki Şahıs Gözaltında

Aksaray'da Kaçak Sigara ve Tütün Üretiminde Operasyon: İki Şahıs Gözaltında
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Aksaray'da KOM ekipleri, kaçak sigara ve tütün üretimi yapan iki şahsı gözaltına aldı ve evde 15 bin adet kaçak sigara ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla 2 şahsın bir ikamette kaçak sigara üretimi ve tütün bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, adresi belirlenen ikameti takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin yaptığı operasyonda ev adeta imalathane gibi bulundu. 7 adet matkap seti, 15 bin adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 170 adet kesilmiş bandrol ve 20 kilo kıyılmış tütün ele geçirilen evde yakalanan B.Ö. (37) ve S.D. (39) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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