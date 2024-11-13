Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Aksaray'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 62 bin 200 adet kaçak sigara, 320 bin adet boş makaron ve 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da KOM ekiplerinin bir ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 62 bin 200 adet kaçak sigara, 320 bin adet boş makaron ve 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri bir şahsın kaçak tütün ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri kimlik ve adresi belirlenen H.Ç. (38) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 200 kilo kıyılmış kaçak tütün, 62 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron ve 320 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim? Sahipsizler Cemo kim? Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.