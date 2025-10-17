Haberler

Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu: On Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir tırda on milyonlarca lira değerinde kaçak sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tahkikat devam ediyor.

Aksaray'da KOM ekiplerinin bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda on binlerce kaçak sigara ve ürün ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bir tıra yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine kaçakçılık sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada tırın plakası ve sürücü kimliğini tespit etti. Buna bağlı olarak tırı teknik ve fiziksel olarak takibe alan KOM ekipleri tırın Aksaray il sınırına girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda tırın dorsesinde piyasa değeri 26 milyon lira olan 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, 1 adet bıçak, 2 bin 58 adet cinsel içerikli ürün, 6 milyon adet boş makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 80 adet akıllı cep telefonu, 2 adet elektronik sigara cihazı, 4 bin 980 adet elektronik sigara kiti, bin 71 kilo kıyılmış tütün, 82 kilo 7 gram nargile tütünü, 20 paket pipo tütünü, 10 bin 927 adet puro, 20 bin 120 paket sigara, 2 bin 300 paket sigara sarma kağıdı, 749 adet vozol elektronik sigara, 467 adet termos, 3 adet kulaklık, 4 adet saat, 166 adet ayakkabı, 23 adet elektronik eşya, 560 adet oyuncak ve 454 adet parfüm ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

