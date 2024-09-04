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Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilde gizlenmiş kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 273 adet kaçak elektronik sigara, 189 paket kaçak sigara, kıyılmış tütün ve 9 adet bluetooth kulaklık ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir araçla kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otomobili ve şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri aracı ve sürücüyü yakaladı. Otomobilde geniş çaplı arama yapan ekipler aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 273 adet elektronik sigara, 189 paket kaçak sigara, kıyılmış tütün ve 9 adet bluetooth kulaklık ele geçirdi. Sürücü N.Y. (30) gözaltına alınırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik aksaray 3-sayfa Güncel Polis Suç

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