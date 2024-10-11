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Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu: 17 Bin 540 Adet Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu: 17 Bin 540 Adet Ürün Ele Geçirildi
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Aksaray'da kaçak sigara deposuna düzenlenen operasyonda 17 bin 540 adet kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçak sigara deposuna baskın yapan polis 17 bin 540 adet kaçak sigara, kaçak tütün ve elektronik sigara gibi birçok kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir depoda kaçak sigara ve tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler 2 gün boyunca depoyu takip etti. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 540 adet kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara kiti, 13,5 kilogram nargile tütünü ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi R.U. (29) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Ekonomi aksaray 3-sayfa Hukuk

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