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Aksaray'da Kaçak Sigara İmalathanesi Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçak Sigara İmalathanesi Ele Geçirildi
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Aksaray'da polisin düzenlediği bir operasyonda, gizli bir geçitten kaçak sigara imalathanesi bulundu. Operasyonda birçok kaçak içki ve ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen polis, dolap arkasında bulduğu gizli geçitten kaçak sigara imalathanesi buldu.

Aksaray'da kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir evde kaçak sigara hazırlanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda odanın içinde dolap arkasında gizli bir geçit bulan polis ekipleri dolabı çekip gizli geçitten girince kaçak sigara imalathanesine ulaştı. Gizli bölmede 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 17 kilo kıyılmış tütün, 600 adet bandrolü kesilmiş makaron kutusu ve 696 adet kesilmiş bandrol ele geçirdi.

Öte yandan, kaçakçılara yönelik 3 farklı operasyon daha düzenleyen polis 42.5 litre sahte rakı, 10 litre sahte viski, 7 litre sahte votka, 1.90 litre alkol kiti ve aroması, 1 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 78 adet gümrük kaçağı telefon aksesuarları, 1 adet klonlanmış, 3 adet de gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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