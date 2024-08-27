Aksaray'da Kaçak Makaron Operasyonu

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında 5 bin 250 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olay, Aksaray-Adana karayolu uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, yaşanabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama esnasında Adana'dan Aksaray istikametine seyreden bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri kamyon kasasında arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin 250 adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken gözaltına alınan kamyon sürücüsü yasal işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - AKSARAY