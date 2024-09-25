Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan 2 şahıs jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaköy ilçesinde 2 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler ilçede kaçak kazının yapıldığı yeri takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 2 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken olay yerinde yapılan aramada 1 adet görüntülü detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY