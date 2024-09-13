Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapmak için yola çıkan şahısları takip ederek operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan definecilere yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 şahsın kaçak kazı yapmak için yola çıktığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünü abluka altına aldı. 5 şahsın köyde kaçak kazı yaptığını fiziksel takip sonucu belirleyen ekipler yaklaşık 3 saat şahısları takip edip deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Köy çevresinde bulunan bir araziye gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli ellerinde kazma kürek kazı yaparken suçüstü yakalandı. 5 şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet el detektörü, 1 adet kulaklık, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet seyyar kablo, 2 adet kafa lambası, 1 adet el feneri ele geçirildi. Jandarmada sorgulanan 5 şahıs işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik aksaray 3-sayfa Güncel Suç

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
Yeni plan devrede! Ülkesine geri dönmeyi kabul eden mültecilere 1 milyon TL ödeyecekler

Ülke göçmenlerden kurtulmayı kafaya koydu! Geri dönenlere 1 milyon TL ödeyecekler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?
title