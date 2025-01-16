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Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde tarihi sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalarda Sultanhanı ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri bölgeyi takibe aldı. 5 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapılan araziye gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli çeşitli malzemelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet tablet, 1 adet arama sensörü, 1 adet powerbank, 1 adet bağlantı kablosu, 3 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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