Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, kaçak kazı yapan 3 şahsı kazdıkları çukurda suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak kazı yapan definecilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma definecileri kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yaparak define avcılığı yapan şahıslara yönelik il genelinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı birçok kaçak kazının önüne geçerken, Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe çevresinde bazı şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bölgeyi takibe aldı. Pusuya yatarak takip başlatan jandarma ekipleri 3 şahsın araziye geldiğini ve bir araçla kazı malzemeleri getirdiğini belirledi. Şahısların kimliklerinin belirlenmesi üzerine teknik ve fiziksel takibi bir süre devam ettiren ekipler yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli kazdıkları çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici makine, 3 adet delici ucu, 2 adet balyoz ve çeşitli kırıcı delici aletler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika Jandarma aksaray 3-sayfa Hukuk Suç

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta?
title