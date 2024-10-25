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Aksaray'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu: 706 Adet Ele Geçirildi

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Aksaray'da polis, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 706 adet gümrük kaçağı ve sahte cinsel ürün ele geçirirken, şüpheli İ.K. gözaltına alındı.

Aksaray'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 706 adet gümrük kaçağı ve sahte cinsel içerikli hap ve ürünler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın sahte cinsel ürünler sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmayla şüpheli İ.K.'yi (49) iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 706 adet gümrük kaçağı ve sahte cinsel içerikli hap ile ürünler ele geçirildi. Şüpheli İ.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

aksaray Polis

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