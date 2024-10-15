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Aksaray'da Kaçak Cep Telefonu Satışına Operasyon

Aksaray'da Kaçak Cep Telefonu Satışına Operasyon
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Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

Aksaray'da cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi olduğu belirlenen M.C. (24) gözaltına alınırken dükkanda yapılan aramada 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Ekonomi aksaray 3-sayfa Hukuk Suç

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