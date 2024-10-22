Aksaray'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Aksaray'da kaçak cep telefonu satışı yapılan dükkana operasyon düzenleyen KOM ekipleri 10 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

Operasyon şehir merkezinde bulunan bir telefoncu dükkanına yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak cep telefonu sattığı belirlenen bir telefoncu dükkanına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken dükkan sahibi H.P. (22) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5809 SKM Elektronik Haberleşme Kanunu suçlarından işlem yapıldı. - AKSARAY