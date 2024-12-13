Aksaray'da kaçak alkol ve cinsel ürün operasyonu

Aksaray'da polisin 2 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte alkol ve bin 200 adet gümrük kaçağı cinsel ürün ele geçirildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde bulunan 2 ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 ayrı iş yerinde sahte alkol ve kaçak cinsel içerikli ürünler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri 2 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda İ.İ. (23), Ö.B. (44) ve Z.D. (75) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda 46,5 litre sahte alkol ve bin 200 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY