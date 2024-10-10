Aksaray'da Kaçak Ağ Operasyonu: Bin Metre Ağa El Konuldu

Aksaray'ın Mamasın Barajında kaçak ağ operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri bin metre kaçak ağ ele geçirip imha ederken, ağları takılı bulunan kerevitler ise tekrar baraja bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avlanmaya yönelik Mamasın Barajına bir baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskında tekne ile baraja açılan jandarma yaptığı denetim ve incelemede bin metre kaçak ağ ele geçirdi. Ağı barajdan çıkarıp imha eden jandarma ekipleri ağlara takılan kerevitleri de (tatlı su ıstakozu) tekrar baraja bıraktı. Jandarma ekipleri bu tür denetim ve ani baskınları aralıksız devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY