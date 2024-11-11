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Aksaray'da Kaçak 1 Ton Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçak 1 Ton Tütün Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan 1 ton 734 kilo kaçak tütün buldu. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri yaptığı aramada tırın dorsesinde koliler içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlere jandarma ekiplerince el konulurken tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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