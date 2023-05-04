Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimlikleri belirlenen şahısları Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takibe alan jandarma KOM ekipleri, yaklaşık 4 gün yaptığı takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaştı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şahısların ikametine yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 gram sentetik cannabinoid bonzai, 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY