Aksaray'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Köpeği Suç Ortaya Çıkardı

Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapan narkotik köpeği, koklayarak bulduğu uyuşturucuyu patisiyle çıkarttı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Otoyol Jandarma Trafik ekipleriyle birlikte Niğde-Ankara Otoyolunda şüphe üzerine 34 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Ö.Ş. (35) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araçta uyuşturucu detektörü hassas burunlu narkotik köpeği Etap ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada araç bagajından içine kadar koklayarak arama yapan Etap, araç direksiyon altından aldığı uyuşturucu kokusu üzerine tepki verdi. Tepkinin ardından kısa sürede uyuşturucunun bulunduğu sigara paketini patisiyle çıkartarak yere düşürdü. Sigara paketine bakan jandarma ekipleri paket içerisinde içime hazır halde 10 gram uyuşturucu buldu. Uyuşturucuya el konulurken sürücü Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. - AKSARAY