Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Aksaray'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aksaray'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı. Jandarma ekipleri, ikamette yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucularla birlikte 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ardından takip başlatan ekipler yeterli delillere ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. M.İ. ve Y.E.Ş. isimli şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram sentetik cannabinoid bonzai, 681 gram aseton sıvısı, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
img

SIM kartlar tarih oluyor
img

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı? TRT Tabii şifresiz mi? TRT Tabii şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izle! Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi? MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.