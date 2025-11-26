Aksaray'da Jandarma Uygulama ve Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aksaray'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla gece gündüz çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, çalışmalar çerçevesinde karayolları, otoyol, ilçe ve belde yollarında geniş çaplı uygulama ve denetim yaptı. Şehrin birçok noktasında görev alan jandarma ekipleri yoldan geçen tüm araç ve şahısları bir bir sorguladı. Trafik ekipleri durdurulan araç ve sürücüler üzerinde sorgulama yaparken, asayiş ekipleri ise şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak sorgulama yaptı. Bazı bölgelerde görev alan Mobil Plaka Tanıma Sistemli (MPTS) araçları da şüpheli, aranan şahıs, hacizli araç, çalıntı araç gibi plakalar üzerinde denetim yaptı. Şehir genelinde yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY