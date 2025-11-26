Haberler

Aksaray'da Jandarma Uygulama ve Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aksaray'da Jandarma Uygulama ve Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Güncelleme:
Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. Jandarma ekipleri, araç ve şahıslar üzerinde sorgulama yaparken, Mobil Plaka Tanıma Sistemli araçlarla da denetim gerçekleştiriliyor.

Aksaray'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla gece gündüz çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, çalışmalar çerçevesinde karayolları, otoyol, ilçe ve belde yollarında geniş çaplı uygulama ve denetim yaptı. Şehrin birçok noktasında görev alan jandarma ekipleri yoldan geçen tüm araç ve şahısları bir bir sorguladı. Trafik ekipleri durdurulan araç ve sürücüler üzerinde sorgulama yaparken, asayiş ekipleri ise şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak sorgulama yaptı. Bazı bölgelerde görev alan Mobil Plaka Tanıma Sistemli (MPTS) araçları da şüpheli, aranan şahıs, hacizli araç, çalıntı araç gibi plakalar üzerinde denetim yaptı. Şehir genelinde yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
