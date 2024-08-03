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Aksaray'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Eğitim Yapıyor

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için komando timleriyle birlikte denetim yapıyor ve pikniğe gelen vatandaşlara eğitim veriyor. Jandarma ekipleri, mangal yakan vatandaşları ziyaret ederek yangın önleme konularında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, havadan dronlarla yapılan denetimlerle tehlike görülen bölgelere komandolar intikal ederek vatandaşları uzaklaştırıyor. Jandarma ekipleri, termal kameralı dronlarla gece de denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray'da orman yangınlarına karşı adeta teyakkuzda olan jandarma, Hasan Dağı'nda komando timleriyle birlikte hem denetim yapıyor hem de pikniğe gelen vatandaşlara eğitim veriyor.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, haftanın 7 günü 24 saat boyunca ormanlık alanları denetliyor. Komando timiyle birlikte hem havadan dron ile hem de karadan denetim yapan jandarma ekipleri özellikle mangal yakan vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor. Dron ile havadan en ücra köşeleri dahi denetleyen jandarma ekipleri vatandaşları yakılan mangal ateşinin toprak veya su ile söndürülmesi, çevrede yanıcı madde bırakılmaması, cam gibi mercek görevi gören materyallerin toplanması ve daha birçok konuda vatandaşları bilgilendirerek uyarıyor. Komando timleri ise araçların ulaşamadığı ormanlık alanda havadan yapılan denetimin yanı sıra yaya olarak da denetleyip gözetliyor. Havadan yapılan denetimde tehlike görülmesi halinde bölgeye intikal eden komandolar vatandaşları ulaşılması zor olan bazı bölgelerden de her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uzaklaştırıyor. Vatandaşlara yangına neden olabilecek tüm konuları bir bir anlatan jandarma ekipleri denetimlerini gecede de termal kameralı dronlar ile sürdürüyor. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğunluk göstermesi nedeniyle denetim ve eğitim faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri bölgede sürekli devriye atarak vatandaşlara güven veriyor.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlar jandarmanın kendilerine eğitim verdiğini belirterek, verilen bilgiler doğrultusunda meydana gelebilecek bir yangını önleyeceklerini ve çıkan yangında müdahale yöntemlerini öğrendiklerini dile getirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Komando Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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