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Aksaray'da Jandarma Kontrolünde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Aksaray'da jandarmanın rutin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın rutin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Kara yolunun 10. kilometresinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler tırın dorsesinde arama yatı. Yapılan aramada çuval ve kolilere gizlenmiş toplam 1 milyon 950 bin TL değerinde 2 ton 292 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak tütünlere el konuldu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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