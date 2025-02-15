Aksaray'da Jandarma Ekipleri Hayvanlara Yem Bırakıyor

Aksaray'da jandarma ekipleri dağ ve arazilerde hayvanlara yem bırakıyor.

Aksaray'da özellikle yüksek kesimlerde halen etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanların Koruma Timi ekipleri dağda bayırda hayvanları yalnız bırakmıyor. Hasandağı etekleri ve ormanlık alanlar başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yolları ile şehir genelindeki arazilerde devriye atan jandarma ekipleri, hava sıcaklığının -7'lere kadar düştüğü şehirde yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara yem veriyor. Yaban hayatının korunması çerçevesinde yabani hayvanları da düşünen jandarma ekipleri yemlerin yanı sıra balya saman, buğday yemi ve mama bırakıyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Her can bizim için çok değerli. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki dostlarımız için yem ve su bırakma faaliyetlerimize devam ediyoruz" denildi. - AKSARAY