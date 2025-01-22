Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi

Aksaray'da Jandarma Denetimleri Güçlendirilmiş Güvenlik Önlemleriyle Devam Ediyor

Aksaray'da Jandarma Denetimleri Güçlendirilmiş Güvenlik Önlemleriyle Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla karayollarında uzun namlulu silahlarla denetim yapıyor. Gece gündüz süren devriye faaliyetleri ve denetimlerle olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla adeta her an teyakkuzda olan jandarma, uzun namlulu silahlarla karayollarında denetim yapıyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri gece gündüz devriye, uygulama ve denetimlerle olumsuzlukların önüne geçiyor. İlçe, belde ve köy yollarında yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra yol kontrolleriyle de adeta teyakkuz halinde görev yapan jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamalarda, karayolundaki tüm araçlar durdurularak tek tek denetimden geçiriliyor. Trafik jandarmaları araçlar üzerinde sorgulama, sürücüler üzerinde de alkol denetimi yaparken, asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Şüpheli görülen araçlar didik didik aranırken, yapılan tüm çalışmalarda jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla uygulama noktalarında muhtemel olumsuzluklara karşı güvenlik önlemi alıyor. Ekipler devriye faaliyetleriyle birlikte yol kontrollerini gece boyunca belirli aralıklarla sürdürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
img

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
img

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.