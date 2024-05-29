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Aksaray'da İşçi Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden ve 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan işçi, 35 gün sonra hayatını kaybetti.

Aksaray'da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden ve 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan işçi 35 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kum silosunda çalışan Hasan Çiftçi (43) aniden dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Çiftçi, 35 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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